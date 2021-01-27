Единоросс Сопчук обжалует конфискацию у него активов на 39 млрд

https://static.news.ru/photo/eb29644c-610f-11eb-8240-fa163e074e61_660.jpg Сергей Сопчук Фото: zspk.gov.ru

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сопчук, у которого суд конфисковал активы на 38,5 млрд рублей, обжалует данное решение. По его словам, он, будучи членом парламента, не нарушал закон при взаимоотношениях с ООО «Терней Золото».

Всё происходящее сейчас я считаю необоснованным и несправедливым, не имеющим под собой фактического подтверждения. Поэтому будет подготовлена и подана апелляция на решение суда первой инстанции, — цитирует депутата РБК.

Сопчук рассказал, что с 2011 года до октября 2016 года принимал участие в хозяйственной деятельности предприятия «на полностью законных основаниях», поскольку владел долей в 23% в его уставном капитале. Депутат добавил, что до сих пор остаётся кредитором компании, поскольку основная часть его займов «Терней Золото» пока не вернула.

Единоросс уточнил, что среди участников предприятия были и есть его родственники. Однако он не считает, что это можно толковать как коррупционную составляющую. Будучи избранным в парламент в 2016 году, он «полностью прекратил свою коммерческую деятельность», подчеркнул Сопчук.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Зелимхан Бициев рассказал, могут ли начаться массовые проверки депутатов со стороны правоохранительных органов после того, как у одного из них, Сергея Сопчука, государством были конфискованы активы на 39 млрд рублей. Адвокат в беседе с NEWS.ru заявил, что проверки госслужащих на наличие незадекларированных доходов должны производиться постоянно.