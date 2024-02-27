Дзюба вспомнил о милом разговоре с Путиным Футболист Дзюба рассказал, как однажды очень мило поговорил с Путиным

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Артем Дзюба

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба признался журналистам, что однажды мило побеседовал с президентом России Владимиром Путиным. При этом, в случае новой встречи с главой государства, он не знает, о чем спросил бы его, передает РИА Новости.

Однажды уже общались, очень мило тогда поговорили. Если снова окажусь рядом, что-нибудь обязательно спрошу, но специально что-то придумывать не буду, — отметил Дзюба.

Вместе с этим он усомнился в том, что в России смогут на достойном и хорошем уровне создать аналог популярного футбольного симулятора FIFA. По его словам, даже к опытным разработчикам у пользователей возникает много претензий.

Ранее бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин после церемонии открытия Игр будущего в Казани предложил Путину идею создания отечественного футбольного симулятора. По словам спортсмена, компьютерная игра поможет сохранить интерес к этому виду спорта у молодого поколения.

При этом эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко считает, что основная сложность в разработке российского футбольного симулятора заключается в отсутствии опыта работы над подобными проектами. По его словам, над оригиналом десятки лет работали профессиональные разработчики.