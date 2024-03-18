Джигурда привез гуманитарную помощь в Донбасс

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Джигурда

Актер и шоумен Никита Джигурда посетил Донбасс и Запорожскую область, он привез гуманитарную помощь бойцам, принимающим участие в специальной военной операции, передает ТАСС. Артист отметил, что Запорожье «всегда было русским».

Мы приезжали в Донбасс, на передовую. В 95-й полк, привезли коптеры и гуманитарку. Потом сюда [в Запорожскую область], потому, что фамилия Джигурда уходит корнями в Запорожскую Сечь. Я не мог сюда не приехать. Всегда в Запорожье дух казачества был. Русский! Подчеркиваю, русский, — заявил шоумен.

Ранее певец Филипп Киркоров дважды посетил Донбасс. Так, 3 февраля певец побывал в Горловке, где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Он привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим. 16 февраля поп-король ездил в Макеевку и привез детям игрушки — куклы в виде себя.

Позднее Telegram-канал Brief со ссылкой на информированные источники сообщил, что блогер Анастасия Ивлеева на фоне скандала с организацией «голой» вечеринки может запланировать поездку в ДНР. По данным канала, в ходе визита блогер, вероятнее всего, посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе «Аллея ангелов».