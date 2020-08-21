Джигурда о смене адвокатов Ефремова: «Это законный ход»

https://static.news.ru/photo/96e240c8-e3e4-11ea-a374-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Никита Джигурда, комментируя новость о том, что актёр Михаил Ефремов отказался от услуг своих адвокатов, заявил, что это правильный ход.

Ранее Пресненский суд в Москве отложил до 24 августа заседание по делу актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре столицы. Данное решение инстанции связано с тем, что подсудимый отказался от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Теперь ему будет нужно время, чтобы найти новых защитников.

Это правильное решение Михаила, чтобы использовать законные методы. Он не отказался от Пашаева, не сказал ни одного дурного слова. Это законный ход, когда идёт беспредел. Я убеждён в победе, — отметил друг Ефремова.

По его словам, адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего, уже не сможет смеяться над новым адвокатом. При этом Джигурда назвал Пашаева великим адвокатом, который правильно защищает интересы своего подопечного, передаёт Teleprogramma.pro.

Как писал NEWS.ru, Ефремов на заседании сказал, что на 90% уверен в том, что был на пассажирском сиденье во время аварии, а также просил осмотреть его в институте Сербского, а его юристы ходатайствовали о допросе в суде экспертов, составивших психиатрическую экспертизу. Суд отказал в обоих ходатайствах. Пашаев после этого заявил отвод судье и отметил, что Елена Абрамова заинтересована в исходе дела. К такому выводу он пришёл из-за отклонения судом заявленных стороной защиты ходатайств.