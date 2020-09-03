Джигурда: Ефремова вынудили признать вину

https://static.news.ru/photo/2b7137d2-edd9-11ea-bd05-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёра Михаила Ефремова вынудили признать вину в смертельном ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. С таким заявлением выступил друг артиста Никита Джигурда.

Ранее Ефремов во время заседания Пресненского суда признал свою вину в смертельном ДТП.

Вы сами видели тот беспредел. Те угрозы, дать по полную хряпку, вынудили великого Мишу Ефремова и Пашаева признать вину, поскольку говорили: не признаешь — 8 лет будет дано по полной хряпке, — цитирует телеканал «360» слова музыканта.

По его словам, Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев, признав вину в случившемся, рассчитывают на условный пятилетний срок.

Сам Джигурда считает, что актёра подставили силы, противодействующие Кремлю. Эти злоумышленники просто пытаются подставить президента России Владимира Путина.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре столицы. Его водителя госпитализировали, но он скончался в больнице. В момент аварии артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремову грозит до 12 лет колонии.

Как писал NEWS.ru, прокурор просит приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Помимо связанного с лишением свободы наказания она попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова — 500 тысяч вместо 7,3 млн, и полностью — иск других родственников в 1 рубль.