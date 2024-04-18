«Дядя Игорь, прости»: панда Катюша «извинилась» перед сотрудником зоопарка Панда Катюша «извинилась» перед сотрудником зоопарка, которому расцарапала живот

Панда Катюша «извинилась» перед сотрудником зоопарка, которому расцарапала живот и руку. Кадры опубликовала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Дядя Игорь, прости, пожалуйста, — подписала пост с пандой руководитель зоосада.

На следующей публикации Катюша грызет веточку бамбука и тоже «просит прощения».

Да не волнуйтесь вы. Все с моим дядей Игорем хорошо. Честное слово, — говорится в сообщении.

18 апреля стало известно, что панда Катюша во время игры расцарапала живот сотруднику зоопарка. По словам Акуловой, животное уже нельзя просто взять и потискать, поскольку это может быть опасно.

Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный считает, что инцидент с пандой Катюшей в Московском зоопарке доказывает, что мимимишность подобных животных обманчива и они не всегда ответят на ласку взаимностью. Он добавил, что панда — «это очень большое животное», а не персонаж известных мультфильмов, озвученный российским комиком Михаилом Галустяном.

Собеседник напомнил, что не стоит недооценивать возможности животных, так как у них другое отношение к жизни, смерти и дружбе. Запашный подчеркнул, что такие понятия для них бывают чуждыми.