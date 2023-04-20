Двое омичей попытались покончить с собой и получили тюремные сроки Двух жителей Омска приговорили к колонии за намерение поджечь автозак и затем покончить с собой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй Западный окружной военный суд приговорил двух жителей Омска Антона Жучкова и Владимира Сергеева к 10 и 8 годам лишения свободы за намерение поджечь автозак в центре Москвы, передает ТАСС. По данным следствия, мужчины разработали план, как поджечь на Пушкинской площади служебный автомобиль и затем покончить с собой. Первые три года оба проведут в тюрьме, затем отправятся в колонию строгого режима.

Суд признал виновным Жучкова по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 228.1 (сбыт наркотических веществ в значительном размере) и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, — заявили в пресс-службе суда.

Сергеева суд признал виновным только по статье «о теракте группой лиц по предварительному сговору». Поначалу оба признались. Затем Жучков заявил, что не знал о плане товарища поджечь машину и не сбывал наркотики.

Мужчин задержали 6 марта 2022 года по пути на акцию протеста и обнаружили при них подозрительные предметы. Вместо отдела полиции их пришлось доставить в больницу из-за попытки обоих покончить с собой.

Ранее злоумышленники в Калужской области подожгли релейный и аккумуляторный шкафы на Московской железной дороге. Несмотря на то что содержимое обоих шкафов выгорело, поджог не сказался на движении поездов, поскольку шкафы были резервными и подключены не были.