Движение на юго-западе Москвы ограничат из-за «красной» ветки метро

https://static.news.ru/photo/ba644ba4-cbe3-11ea-af1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Частичные ограничения движения на юго-западе столицы вводятся из-за особого режима работы участка Сокольнической линии метро до 20 августа.

Меры приняты в связи с необходимостью обеспечить беспрепятственное движение компенсационного транспорта для пассажиров метрополитена, передаёт РИА Новости.

В районе участка «Саларьево» — «Коммунарка» Сокольнической линии метро работают компенсационные маршруты. Для их приоритета ограничивается движение, а также обустраиваются выделенные полосы с обособленными участками. Призываем водителей заранее ознакомиться с подробной информацией обо всех ограничениях и учитывать их при планировании маршрутов, — говорится в сообщении Центра организации дорожного движения.

Уточняется, что ознакомиться с изменениями можно будет в приложении «Яндекс.Карты» и других навигационных системах, а также на электронных дорожных табло.

С 14 июля по 19 августа станции метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» работают по особому графику. В выходные и некоторые понедельники они полностью закрыты, а в другие дни работают до 23.00. Это связано с проведением работ по устройству на участке бесстыкового пути.

Как писал NEWS.ru ранее, с 1 августа в Центральном, Западном и Северо-Западном округах Москвы вступят в силу новые правила проезда грузовиков. Теперь правила «грузового каркаса» (маршрут по улицам, где разрешён проезд для грузовиков от 2,5 тонны) будут действовать на всей территории столицы в пределах МКАД.