Движение на юго-западе Москвы ограничат из-за «красной» ветки метро

Частичные ограничения движения на юго-западе столицы вводятся из-за особого режима работы участка Сокольнической линии метро до 20 августа.
Меры приняты в связи с необходимостью обеспечить беспрепятственное движение компенсационного транспорта для пассажиров метрополитена,
В районе участка «Саларьево» — «Коммунарка» Сокольнической линии метро работают компенсационные маршруты. Для их приоритета ограничивается движение, а также обустраиваются выделенные полосы с обособленными участками. Призываем водителей заранее ознакомиться с подробной информацией обо всех ограничениях и учитывать их при планировании маршрутов, — говорится в сообщении Центра организации дорожного движения.
Уточняется, что ознакомиться с изменениями можно будет в приложении «Яндекс.Карты» и других навигационных системах, а также на электронных дорожных табло.
С 14 июля по 19 августа станции метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» работают по особому графику. В выходные и некоторые понедельники они полностью закрыты, а в другие дни работают до 23.00. Это связано с проведением работ по устройству на участке бесстыкового пути.
Как писал NEWS.ru ранее, с 1 августа в Центральном, Западном и Северо-Западном округах Москвы вступят в силу новые правила проезда грузовиков. Теперь правила «грузового каркаса» (маршрут по улицам, где разрешён проезд для грузовиков от 2,5 тонны) будут действовать на всей территории столицы в пределах МКАД.
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