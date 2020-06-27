Движение «Голос» распространило ложные сведения о вбросах бюллетеней

https://static.news.ru/photo/9b4a67d2-b94e-11ea-9625-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Члены общественного движения «Голос» в субботу, 27 июня, распространили информацию о вбросе во время голосования по поправкам в Конституцию на одном из участков на территории подмосковного Раменского. Данные сведения не были подкреплены доказательствами. День спустя выяснилось, что информация о вброшенных бюллетенях от «Голоса» была фейковой.

Участники движения обнародовал данные в соцсетях. Они написали, что «странную» пачку бюллетеней в урне нашёл сотрудник международного отдела редакции Le Monde Бенуа Виткин. На самом деле Виткин ранее передавал, что факт вброса предположил Андрей Горохов — член партии «Яблоко».

Виткин тоже работал на голосовании в Раменском. Однако был на другом участке и ни о каких вбросах не сообщал.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал член исполкома корпуса «За чистые выборы» Алексей Песков.

Конечно, была максимально широко изучена позиция всех участников процесса. Но ни члены комиссии, ни наблюдатели, находящиеся на участке, которые постоянно осуществляют мониторинг и контролируют процесс голосования, ни правоохранители — никто не подтвердил факт возможного вброса бюллетеней, — приводит его слова Life.

Из-за пандемии коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. При этом во время обращения к россиянам президент вновь заявил о том, что поправки в Основной закон вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат. Выразить свою позицию относительно внесения изменений в основной закон РФ в электронном формате можно будет с 25 по 30 июня.

На данный момент в Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений от граждан, содержащих жалобы на принуждение и использование административного ресурса при проведении голосования по поправкам в Конституцию.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас объяснил, почему появляются фейки о голосовании по поправкам в Основной закон.

По его словам, ложные новости подтверждают, что реальных нарушений не происходит.