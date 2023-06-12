Дугин раскритиковал День России Дугин назвал День России днем, с которого «началось предательство»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Александр Дугин раскритиковал День России. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что с этого дня начались «распад и предательство», из-за чего существование страны было поставлено под вопрос.

День России отмечается в неуместный день. С этого начался распад и предательство. И из-за того, что сделал [первый и последний президент РСФСР Борис] Ельцин, само существование России снова поставлено под вопрос, — написал Дугин.

Политолог напомнил, что в этот день российские силы отстаивают ценой жизни «само бытие России». Дугин считает, что настоящий день России впереди, и это день Победы в СВО, а пока что у граждан страны «нет дня России».

Пост Дугин завершил призывом приблизить этот день. После этого праздник и будет отмечаться, подчеркнул политолог.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с Днем России, опубликовав фотографию площади Независимости в Киеве с поднятым там флагом РФ. Он подписал снимок фразой: «Майдан Незалежностi — скоро площадь России».

После этого его помощник Олег Осипов подчеркнул, что Медведев считает Киев русским городом. По его словам, политик уверен, что однажды Москва вернет столицу Украины себе.