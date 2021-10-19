Дудь не явился на заседание по делу о пропаганде наркотиков

Журналист и блогер Юрий Дудь, которого обвиняют в пропаганде наркотиков, не приехал на заседание суда, где слушается его административное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Зюзинского суда, передаёт РИА Новости. С заявлением в МВД о проверке программ Дудя на YouTube обратилась Лига безопасного интернета.

Начинается заседание в отношении Дудя Ю., подсудимый не явился, — сказала пресс-секретарь суда Мария Ерохина.

На журналиста заведено административное дело в соответствии с ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств с использованием Интернета», ему грозит штраф в размере до 1,5 млн рублей.

По данным Лиги безопасного интернета, обратившейся в полицию с просьбой проверить программы Дудя, психолингвистическая экспертиза подтвердила факты пропаганды наркотиков в двух видеороликах.

Лига безопасного интернета называет своей целью противодействие «опасному контенту». В частности, организация просила Роскомнадзор замедлить скорость доступа к TikTok из-за контента с информацией о суицидах, пропагандой наркотиков и оскорблением чувств верующих. В 2011 году создание организации поддержали Минкомсвязь, МВД и думской комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Лигой руководит Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной.