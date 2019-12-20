https://static.news.ru/photo/8f7fc758-234e-11ea-9e9d-fa163e074e61_660.jpg Тимати и Рамзан Кадыров Фото: Елена Афонина/ТАСС

Экс-сенатор Чечни Умар Джабраилов рассказал, при каких обстоятельствах зародилась дружба главы республики Рамзана Кадырова и рэпера Тимати. По его словам, это произошло в 2008 году в Москве.

Всё началось с того, что Тимати захотел спеть дуэтом с канадской певицей Нелли Фуртадо, которая давала концерт в «Олимпийском». Он приехал на стадион с охраной, прошёл в гримёрку, подарил Фуртадо бутылку водки в виде автомата Калашникова и предложил зачитать рэп во время одной из её песен, заявил Джабраилов в интервью BBC.

Вместо Тимати с Фуртадо должен был выступить Дима Билан, но этого не случилось из-за опоздания самолёта певицы, сообщает "Дождь".



Когда Тимати захотел выйти на сцену, охранники Джабраилова попытались остановить его по просьбе продюсера Билана Яны Рудковской, но Тимати вышел на сцену прямо во время выступления Фуртадо, из-за чего шокированная певица остановила концерт.

После этого между охранниками Джабраилова, Тимати и Фуртадо произошла драка. По словам первого, он дал Тимати пощёчину, пообещав не допустить его концертов в столице, но в ситуацию вмешался Кадыров. Глава Чечни сообщил, что Тимати — «его человек» и не стоит ему создавать проблемы (оказалось, перепуганный Тимур Юнусов сам попросил защиты у Кадырова).

Как отметил экс-сенатор, вместо того чтобы «прогнать этого сопляка в подштанниках», глава Чечни вступился за наглеца. Так случайное знакомство переросло в дружбу. Тимати был так благодарен Кадырову, что с тех пор поздравляет его с днём рождения и никогда не отказывает в концерте, добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что Тимати задолжал Федеральной налоговой службе страны около шести миллионов рублей. Проблемы связаны с бизнесом музыканта в сфере торговли одеждой.