Друг Стрелкова рассказал, что он говорил про Путина Друг Стрелкова Крушельницкий: он признает масштаб личности Путина

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Александр Крушельницкий

Друг Игоря Стрелкова, историк и преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Александр Крушельницкий рассказал NEWS.ru, что экс-министр ДНР говорил про президента России Владимира Путина. По его словам, Стрелков признает масштаб личности лидера страны.

Как рассказал Крушельницкий, в частных беседах Игорь Стрелков не раз говорил, что Путин — «единственный гвоздь, на котором сейчас мы все висим».

Если этот гвоздь уберут — посыплется всё. Поэтому нам надо держаться, сплачиваться, объединяться, защищать. А кто прав или нет, потом разберемся, после победы, — приводит друг Стрелкова его слова.

Ранее супруга экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Мирослава Регинская заявила NEWS.ru, что ее муж не ожидал ареста. Она призналась, что до сих пор находится «в каком-то шоке», и выразила надежду, что Стрелкова, подозреваемого в призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч.2 ст.280 УК РФ) переведут под домашний арест.

Также Регинская написала письмо президенту РФ Владимиру Путину. Она назвала его арест необоснованным, а обвинения в его адрес — абсурдными. По ее словам, ее супруг является настоящим патриотом, героем событий в Донбассе в 2014 году и одним из первых русских добровольцев. Она попросила Путина, как гаранта конституции, обеспечить Стрелкову право на справедливое и законное обращение.

По ее словам, блог Стрелкова, в котором тот публиковал различные материалы и мнения по вопросам проведения СВО, был ценнейшим источником информации «снизу», от рядовых фронтовиков. Супруга Стрелкова утверждает, что позиция ее мужа заключалась в непримиримости к врагам России и русского народа и полностью соответствовала действующему конституционному строю.