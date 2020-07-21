Дожди и грозы ожидаются во вторник в Москве

Кратковременные дожди и грозы ожидают жителей Москвы во вторник, 21 июля, а максимальная температура составит 22 градуса тепла. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Погода у нас будет обуславливаться тыловой частью циклона с центром над Верхневолжьем. Поэтому ненастная погода: облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный дождь, гроза, — передаёт РИА Новости его слова.
Он также отметил, что ветер будет в основном западным и северо-западным, 4–9 метров в секунду. В области температура будет на уровне 18–23 градусов тепла — температурный фон на три градуса ниже климатической нормы.
Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.
Как ранее писал NEWS.ru, заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина объяснила, с чем связаны дождливые недели и похолодание в России.
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