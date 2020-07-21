Дожди и грозы ожидаются во вторник в Москве

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Автоэксперты назвали семь лучших кроссоверов с полным приводом, которые можно купить не дороже миллиона рублей на вторичном рынке.

Первый из них — Hyundai Creta. В указанный бюджет укладывается двухлетняя машина с пробегом 30–40 тысяч км. Эксперты ценят в ней надёжность мотора серии Nu и советуют выбирать полноприводное авто...