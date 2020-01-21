https://static.news.ru/photo/a5521fb2-3c4a-11ea-b450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Интернет-провайдеры с 1 марта перестанут брать плату за посещение портала госуслуг и сайтов всех российских органов власти. Об этом сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков после совещания и.о. главы ведомства Константина Носкова с крупнейшими операторами связи.

Это первый шаг по реализации проекта «Доступный Интернет», идею которого предложил президент, — цитирует РИА Новости Новикова.

Проект будет касаться в первую очередь мобильного Интернета, на данные сайты можно будет зайти даже при нулевом балансе.

Как писал NEWS.ru, эксперты и участники интернет-рынка назвали сервисы, которые будут доступны бесплатно всем пользователям. Это в первую очередь сайты госструктур, а также ресурсы «Яндекса» и Mail.ru Group. Бесплатный доступ будет организован в рамках проекта «Доступный Интернет», который анонсировал президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. Инициативу готовы поддержать операторы связи, у которых уже есть технический и маркетинговый опыт предоставления бесплатного доступа. Участники рынка считают, что упрощающие доступ к Сети инициативы положительно скажутся на развитии цифровой экономики, IT-отрасли, качестве повседневной жизни россиян.