«Достаточно заразен»: врач раскрыл опасность нового штамма коронавируса Вирусолог Альтштейн: новый штамм коронавируса FLiRT достаточно заразен

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Новый штамм коронавирусной инфекции FLiRT, который впервые был выявлен в США, достаточно заразен, предупредил в разговоре с NEWS.ru профессор Центра имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн. Специалист подчеркнул, что болезнь может быстро распространяться. При этом, по его словам, особой опасности новый штамм не представляет.

Этот вариант коронавируса достаточно заразен, поэтому он распространяется достаточно быстро. Особой опасности в нем нет, потому что существует много респираторных вирусов, которые распространяются и заражают людей. <...> Штамм FLiRT впервые был описан в США. Возник он там или его тоже завезли, пока непонятно, а потом он распространился, — пояснил Альтштейн.

Вирусолог уточнил, что коронавирус потерял опасность как возбудитель пандемии с большим количеством заражений и смертей. Новые варианты и штаммы для человечества не сильно опасны, отметил Альтштейн. По словам эксперта, заражения стоит опасаться ослабленным пациентам с низким иммунитетом, для которых новый штамм может оказаться смертельным. Он добавил, что летальность из-за COVID-19 находится на низком уровне и составляет 0,2–0,3%.

Представитель Роспотребнадзора ранее сообщил, что в России выявлено 178 случаев заражения вариантом коронавируса FLiRT. Также, по информации ведомства, с 22 апреля в мире зафиксирован рост новой линии коронавируса KP.2, принадлежащей семейству «омикрон». В США заболеваемость этим видом COVID-19 составляет 11%, в Великобритании — 21%.