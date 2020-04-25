Дополнительные пропуска на дачу предложили ввести в СПЧ

https://static.news.ru/photo/b999ffd6-869a-11ea-9d89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора заявила, что для поездок на дачу требуется ввести дополнительные разрешения. По её словам, это даст возможность россиянам попасть на садовые участки в условиях самоизоляции, чтобы «посадить картошку, морковь».

Пропуск позволит избежать неконтролируемых перемещений и, соответственно, нарушений норм, принятых для защиты здоровья, отметила Киркора в интервью РИА Новости.

Это определённые маршруты, то есть, выполняется запрос (на пропуск), указывается маршрут, власть сможет спрогнозировать... время, когда можно выезжать, чтобы не создавать поток в одно время, — сказала зампред СПЧ.

Киркора также заявила о необходимости введения ещё одних пропусков — разовых. Они позволят пожилым людям совершать прогулки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители российских регионов смогут заказать цифровые пропуска для работы только на 24 часа. Об этом сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций Олег Качанов. Такие разрешения предназначены, прежде всего, для тех, кому поездка в офис необходима эпизодически. Заниматься оформлением документа на более долгий срок — задача руководителей предприятий.