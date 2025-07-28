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28 июля 2025 в 15:44

Домашний сыр в мультиварке — как панир, но без хлопот и совсем просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свежий домашний сыр, известный как панир в Индии и как спрессованный творог у славян, отличается универсальностью и полезностью. Этот сыр можно использовать в салатах, запеканках и просто есть с хлебом. Приготовить его в мультиварке очень просто, и результат всегда радует вкусом и текстурой.

Ингредиенты

  • Молоко — 1,5 литра
  • Лимон — 1 шт. (нужно примерно 3 столовые ложки свежего сока)
  • Соль — 1 чайная ложка (по желанию)
  • Кальция хлорид — по желанию (для повышения содержания кальция в сыре)

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Подготовьте все ингредиенты. При желании добавьте в молоко кальция хлорид (1–2 ампулы на литр).

Шаг 2

Перелейте молоко в чашу мультиварки, добавьте соль и выберите режим «Подогрев». Дождитесь, когда молоко начнет закипать.

Шаг 3

Пока молоко нагревается, выжмите сок из лимона, процедите его, чтобы убрать косточки.

Шаг 4

Когда молоко начнет подниматься и закипать, добавьте лимонный сок. Сыр быстро отделится от сыворотки. Выключите мультиварку и достаньте чашу.

Шаг 5

Процедите сыр через марлю и промойте холодной водой около 30 секунд, чтобы убрать лишний лимонный сок и сделать сыр плотнее.

Шаг 6

Для мягкого сыра плотно затяните марлю и выжмите сыворотку вручную. Для твёрдого — свяжите марлю и поставьте под пресс на 40 минут или дольше, чтобы получить нужную плотность.

Шаг 7

Снимите пресс, достаньте сыр из марли и наслаждайтесь свежим домашним продуктом.

Этот простой рецепт домашнего сыра в мультиварке позволит вам готовить полезный и вкусный продукт без лишних усилий. Попробуйте и убедитесь сами!

Картофель — универсальный продукт, но мало кто догадывается, что из него можно сделать настоящие колбаски. Это блюдо удивит даже искушенных гурманов своей оригинальностью и насыщенным вкусом.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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