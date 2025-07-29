Домашние конфеты «Коровка» — делаем вкусняшку из детства просто и быстро!

Домашние конфеты «Коровка» — делаем вкусняшку из детства просто и быстро!

Сливочные конфеты с нежным ароматом, которые возвращают в детство. Легкий рецепт домашних конфет «Коровка», который сможет повторить каждый.

Ингредиенты

Молоко 6% — 1 стакан

Сахар — 1,5 стакана

Мед — 3 столовые ложки

Сливочное масло — 25 г

Лимонная кислота — 0,5 чайной ложки

Пошаговый рецепт

В кастрюле с толстым дном доведите молоко до кипения. Добавьте сливочное масло и сахар. Варите на медленном огне, постоянно помешивая. Когда смесь начнет густеть и потемнеет, добавьте мед и лимонную кислоту. Хорошо перемешайте и продолжайте варить не менее 30 минут до густоты и темного цвета. Разлейте горячую массу по формочкам и отправьте в холодильник или морозильник для застывания. Как только конфеты затвердеют, их можно подавать к чаю.

Домашние конфеты «Коровка» готовы — вкусный и простой способ порадовать себя и близких.

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