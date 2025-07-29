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29 июля 2025 в 14:35

Домашние конфеты «Коровка» — делаем вкусняшку из детства просто и быстро!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сливочные конфеты с нежным ароматом, которые возвращают в детство. Легкий рецепт домашних конфет «Коровка», который сможет повторить каждый.

Ингредиенты

  • Молоко 6% — 1 стакан
  • Сахар — 1,5 стакана
  • Мед — 3 столовые ложки
  • Сливочное масло — 25 г
  • Лимонная кислота — 0,5 чайной ложки

Пошаговый рецепт

  1. В кастрюле с толстым дном доведите молоко до кипения. Добавьте сливочное масло и сахар. Варите на медленном огне, постоянно помешивая.
  2. Когда смесь начнет густеть и потемнеет, добавьте мед и лимонную кислоту. Хорошо перемешайте и продолжайте варить не менее 30 минут до густоты и темного цвета.
  3. Разлейте горячую массу по формочкам и отправьте в холодильник или морозильник для застывания.
  4. Как только конфеты затвердеют, их можно подавать к чаю.

Домашние конфеты «Коровка» готовы — вкусный и простой способ порадовать себя и близких.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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