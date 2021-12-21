Дом в Подмосковье на Новый год обойдётся в среднем в 150-300 тысяч

Руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов заявил, что в Подмосковье и Ленинградской области на загородном рынке краткосрочной аренды с 31 декабря по 2 января базовая ставка увеличивается в три-четыре раза. Он добавил, на аренду дома придётся отложить 150-200 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия».

С учётом, что коттедж на десять человек обычно сдаётся минимум на три дня, стоит закладывать в бюджет 150-200 тысяч рублей. В Московской области реальная стоимость празднования Нового года за городом — 50-70 тысяч рублей в сутки, — поделился Попов.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова при этом уточняет, что наценка в Подмосковье может составлять до 20 раз от минимальной ставки. Поэтому аренда в Новый год на три дня может обойтись в 300-600 тысяч рублей. Она добавила, что по сравнению с прошлыми новогодними праздниками средняя стоимость загородной новогодней аренды выросла до 15%.

Ранее сообщалось, что для сохранения значительной части семейного бюджета к Новому году необходимо отказаться от покупки дорожающих к празднику продуктов для новогоднего стола. Такое мнение озвучил руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников. Он добавил, что эти деньги лучше всего потратить на подарки близким.