Долги россиян за электричество достигли почти 200 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/26e9871c-12e8-11eb-9e99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общая сумма задолженностей россиян за электроэнергию достигла почти 200 млрд рублей. Об этом заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Фёдоров.

Он пояснил, что в значительной мере долги выросли из-за того, что многие жители страны, находясь дома в период карантина, не имели возможности оплачивать квитанции за электричество очно. Фёдоров обратил внимание на необходимость цифровизации сервисов оплаты.

Меньше всего задолженности за период пандемии коснулись тех энергосбытовых компаний, которые вложились в разработку собственных приложений по оплате услуг, — приводит слова Фёдорова РИА Новости.

Вместе с тем он отметил, что расчёты за энергоресурсы не упали до критических показателей, поскольку часть задолженностей, накопившаяся в период максимальных ограничений, впоследствии была погашена гражданами.

Фёдоров предложил проводить активную разъяснительно-информационную работу среди населения по мерам поддержки и возможностям онлайн-сервисов, в том числе в регионах. Он считает, что это должны взять на себя Минэнерго и Минстрой. Также Минэнерго, по мнению сенатора, должно предложить новый механизм контроля над качеством предоставляемых услуг.

Ранее NEWS.ru сообщал об инициативе Общероссийского народного фронта (ОНФ) полностью компенсировать расходы на услуги ЖКХ семьям, где доход на одного человека находится на уровне прожиточного минимума или ниже. Это предложение ОНФ направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.