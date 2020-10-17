Доктор Мясников оценил призыв Жириновского запретить выездной туризм

https://static.news.ru/photo/145026d8-11cb-11eb-a954-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главврач столичной больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников прокомментировал заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о необходимости запретить выездной туризм из-за второй волны коронавируса.

По его словам, мнение о том, что именно отдыхающие за границей россияне спровоцировали рост заболеваемости в Москве и других регионах страны, неверное.

Никто ничего не привозил. Потому что никакой COVID-19 никуда и не уезжал. Был определённый ожидаемый спад, теперь ожидаемый подъём, — сообщил Мясников.

Он уточнил, что подъём и снижение заболеваемости будут развиваться по синусоиде с периодом в несколько месяцев. Со временем, предположительно, начнёт расти количество бессимптомных больных и снижаться доля пациентов с тяжёлым течением болезни.

Врач подчеркнул, что коронавирус останется в человеческой популяции навсегда, как грипп, ВИЧ, гепатиты, туберкулёзная палочка, пневмококк и тысячи других вирусов и бактерий. Поэтому, отметил он, нужно перестать «дёргаться» и вводить ограничения, так как обществу необходимо планировать действия и перестраивать медицину на сосуществование с новым вирусом, «пока он сам не выродится в простое ОРЗ».

Мы не отсидимся за высокими заборами и железными дверями. Это даже звучит абсурдно. При 20 процентах населения, демонстрирующих антитела. Это значит, что с вирусом у нас уже встретилось 20 миллионов человек, — объяснил Мясников в своём Telegram-канале.

Как писал NEWS.ru, ранее Жириновский заявил, что те, кто принял решение открыть границы, должны понести наказание. По его мнению, отдыхающие принесли «вторую волну» коронавируса.