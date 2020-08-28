Доктор Мясников обратился к врачам, лечившим Навального

https://static.news.ru/photo/42029a58-ea1a-11ea-b51f-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov/facebook.com

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к коллегам из омской больницы, которые лечили Алексея Навального.

Так, в своём Telegram-канале Мясников поблагодарил врачей за спасение жизни Навального. По его словам, о заслуге медиков из Омска знают и немецкие врачи.

Мы все знаем, что такое первый час и как важно поставить правильный диагноз и начать правильно лечение, — отметил Мясников.

Он также добавил, что те, кто критикует омских врачей, «гневят Бога». Доктор также призвал коллег не обращать внимание на нападки.

Диагноз «отравление» поставили Навальному врачи из берлинской клиники Charité. Согласно их заключению, блогер отравился токсином группы ингибиторов холинэстеразы. Это обширная группа веществ, которая применяется как в лекарствах, так и в сильнейших нервно-паралитических ядах. Исход болезни Навального пока остаётся неизвестным.

Ранее NEWS.ru писал, что Мясников выразил сомнение, что диагноз об отравлении Навального ставил врач. Дело в том, что специалист никогда не напишет «отравление», в диагнозе будет значиться как минимум «больной интоксицирован».