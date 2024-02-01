Дочь Шойгу рассказала, как ездила на место терактов в Москве Юлия Шойгу рассказала, как выезжала на место терактов в Москве

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Юлия Шойгу

«Боевым крещением» дочери министра обороны РФ Юлии Шойгу стали выезды в качестве экстренного психолога на места, где были взорваны дома на улице Гурьянова и Каширском шоссе в Москве в 1999 году, рассказала она NEWS.ru. Тогда, по ее словам, она впервые осознала, как быстро и страшно может в любой момент поменяться или оборваться жизнь.

Нам, молодым специалистам, принятым в МЧС на должности психологов, пришлось выехать на взрывы домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе. Если говорить о каких-то личных эмоциональных переживаниях, в тот момент я с ужасом осознала, как, оказывается, быстро и страшно может в любой момент поменяться или оборваться жизнь, — вспоминает Юлия Шойгу.

Она добавила, что вторым личным переживанием, связанным с первым выездом на место трагедии, было осознание, что знания, полученные в университете, могут помочь людям в очень сложной, трагической ситуации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что всех сотрудников государственной власти до конца 2024 года обучат оказанию экстренной медицинской помощи. По его словам, занятия по этой дисциплине должны будут посещать и сотрудники бюджетных учреждений.