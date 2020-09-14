Добровинский оценил работу Пашаева по делу о ДТП с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/d8b699c2-f744-11ea-a82f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Александр Добровинский заявил, что семья Сергея Захарова не имеет претензий к его работе. Доверители поблагодарили юриста за исход дела о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. При этом он оценил действия представителя защиты Эльмана Пашаева.

Он делал свою работу так, как он умеет и как хотел. Я делал свою работу, как я считал нужным: нашёл свидетелей, которые стали ключевыми, видео, которое вошло в приговор. Я получил благодарность от своих доверителей, — подчеркнул Добровинский в интервью телеканалу «360».

По его словам, вина за произошедшее лежит на артисте. Ефремов сам выбрал этого адвоката, этих свидетелей. Кроме того, виновник ДТП не извинился и не попросил прощения.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Ранее Министерство юстиции внесло в региональные отделения адвокатских палат представление о прекращении статуса Эльмана Пашаева, представлявшего интересы осуждённого на восемь лет за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова.

В ведомстве считают, что поведение Добровинского и Пашаева содержит признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса профессиональной этики. Кроме того, в высказываниях юристов усматривается пренебрежение к правилам профессии и игнорирование дисциплины, нравственности и этики, писал NEWS.ru.