Добрее зверя нет: сибирские учёные одомашнивают лисиц с помощью витамина А Корреспондент NEWS.ru съездила в исследовательский центр, сотрудники которого пытаются управлять эмоциями животных

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

Сибирские ученые провели эксперимент над лисами и крысами. Исследователи из Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН) изучили влияние витамина А на поведение животных. Оказалось, что в определенных дозировках вещество делает животных более миролюбивыми, но если превысить концентрацию в крови, эффект может быть обратным. Эксперимент может быть полезным для всего человечества, утверждают исследователи. Так, с его помощью можно отследить механизмы зарождения агрессии у людей. Корреспондент NEWS.ru побывала на звероферме под Новосибирском и познакомилась с лисами, которые ведут себя как собаки.

Лаборант Института цитологии и генетики открывает дверь в вольер, где живут одомашненные лисы. Она предупреждает: у кого обувь со шнурками, будьте бдительны. Это любимая игрушка зверьков. В считаные секунды могут их развязать, а то и порвать. Испортить предметы текстиля — самое страшное, что могут сделать лисы. К людям они добродушны — спокойно сидят на руках даже у незнакомцев, дают себя погладить.

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru Одомашненные лисы спокойно сидят на руках даже у незнакомцев, дают себя погладить

В уличных вольерах находятся их антиподы. Увидев человека, они скалятся, шипят и пятятся назад. Когда научный сотрудник открывает клетку, вооружившись защитной рукавицей, звери нападают. Впиваются зубами в ткань, пытаются вырваться на волю. Именно так животные ведут себя в дикой природе. Обе группы лис важны для исследования. Агрессивных особей используют, чтобы сравнить их поведение с одомашненными.

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru В уличных вольерах находятся их антиподы

Уже больше 60 лет назад в Сибири продолжается известный в научных кругах эксперимент по одомашниванию лис. Его начал в 1959 году академик Дмитрий Беляев, а в 1970-м к нему присоединилась студентка биологического факультета МГУ Людмила Трут. Беляев считал, что изучение животных поможет многое понять о процессе эволюции человека. Ученый предполагал, что люди — это «самоодомашненные» обезьяны, которые прошли отбор на пониженную агрессию к сородичам.

Уже через несколько десятилетий на звероферме появились миролюбивые лисы. Их удалось вывести путем селекции. То есть ученые отбирали только тех животных, которые не проявляли к человеку ярко выраженной агрессии. Их скрещивали друг с другом. Сейчас под Новосибирском живут примерно 750 особей, из них около 500 самок и 250 самцов. Большинство относятся к категории «добрых».

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru Сейчас под Новосибирском живут примерно 750 особей, из них около 500 самок и 250 самцов

Домашние и дикие лисы постоянно участвуют в локальных экспериментах. Один из них ученые завершили накануне. Его цель — оценить роль разных факторов в формировании агрессии или наоборот — миролюбивого поведения. Также исследование проводилось на крысах.

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

Животным вводили большое количество витамина А, который является предшественником ретиноидной кислоты. Вещество меняет нейрогенез (процесс образования новых нервных клеток в зрелой центральной нервной системе) в головном мозге, который напрямую влияет на поведение животных, сообщил кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН) Юрий Гербек.

У крыс, когда им дали витамин А, улучшилось социальное взаимодействие. Повысилось количество внутривидовых контактов. У диких лисиц случилось то же самое. А вот домашние лисицы стали менее дружелюбные. Но впоследствии оказалось, что мы слишком много дали им витамина А. У них случился обратный эффект. Юрий Гербек кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН)

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

Ученых результаты исследования озадачили, и они продолжили эксперимент. Сибирские биологи изучили связь между окситоцином. Это гормон, который вырабатывается в головном мозге и отвечает за эмоциональную привязанность, лактацию, стимуляцию родовой деятельности. Окситоцин животным не вкалывали в чистом виде, колебания его уровня удалось достигнуть за счет того же витамина А. В умеренных дозах он способствует его повышению.

В какую сторону [влияет] — это тоже забавно. Потому что это может быть совершенно по-разному. Он может как повышать количество контактов, так и понижать и приводить к повышению агрессии. Все зависит от того, в каких условиях животные находились. Если это весьма агрессивная и страшная среда, то даже если какой-то добрый сигнал, они все равно отвечали агрессивно. Животные, выросшие в комфортной среде, напротив, становились еще добрее, — сообщил ученый.

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru Юрий Гербек

Структура мозга у человека и лисы похожа. Результаты эксперимента помогут больше понять о том, как формируется у человека дружелюбное или агрессивное поведение. Для коррекции состояния больных психическими патологиями это также может быть полезно. Например повышенная агрессия свойственна людям с шизофренией. Также есть психические расстройства, которые, напротив, вызывают всплеск социального общения.

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

Превышение допустимого количества витамина А обладает токсическим эффектом, возможно отравление. Ведь он относится к категории жирорастворимых, сообщила NEWS.ru врач-диетолог, представитель Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. Добрее и миролюбивее человека его избыток точно не делает. Витамин содержится во многих привычных продуктах питания — хлебе, яйцах и молоке.