Для первоклассников Москвы и Петербурга организуют линейки

https://static.news.ru/photo/cff6a3a2-e5fd-11ea-89db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Московские школы 1 сентября проведут для большинства учеников классные часы. Торжественные линейки организуют только для первоклассников.

Об этом сообщила пресс-служба московского департамента образования и науки. Представитель ведомства отметил, что День знаний особенно важен для детей, впервые идущих в школу. Столичные власти организуют для первоклассников линейки, чтобы сохранить атмосферу первого знакомства со школой. В пресс-службе уточнили, что ученики первых классов не пересекутся с другими детьми, для которых проведут классные часы.

Как передаёт «Парламентская газета», в школах Санкт-Петербурга традиционные линейки в честь Дня знаний пройдут для учащихся первых и 11-х классов. Распоряжение об этом подписал губернатор города Александр Беглов. Лица, сопровождающие школьников, будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

Общеобразовательные учреждения Северной столицы смогут возобновить работу в новом учебном году лишь при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил. При этом организации, осуществляющие деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, начнут функционировать только с 14 сентября.

Распоряжение Беглова также сняло запрет на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Как писал NEWS.ru, московских школьников, у которых выявят коронавирус, не допустят до очной учёбы. Аналогичную меру применят к детям, которые контактировали с заболевшими COVID-19. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, московские власти создали специальный информационный ресурс, который позволит в сжатые сроки информировать школу о заболевании ребёнка. Так, если у учащегося будет зафиксирован коронавирус, учебное заведение получит соответствующее сообщение в течение нескольких часов.