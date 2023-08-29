Дизайнер рассказала, как оформить детскую комнату Дизайнер Русяева: комнату для подростка лучше оформить в нейтральных цветах

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Детскую комнату в первые годы жизни ребенка лучше оформить в нейтральных цветах и оттенках: бежевом, теплом белом, цвете натуральной шерсти — грейдж или серо-бежевый, рассказала NEWS.ru дизайнер интерьера Ольга Русяева. Эксперт добавила, что по мере взросления допустимы цветовые акценты, соответствующие интересам ребенка.

Бежевый, серо-бежевые, теплый белый цвета универсальны, создают ощущение спокойствия. Они не раздражают. Большую роль играет текстура стен. Выбирайте экологически чистые материалы, безопасную краску, подходящую для детских помещений, она должна легко мыться, чтобы легко удалялись следы от карандашей, фломастеров или других загрязнений, — отметила Русяева.

Собеседница подчеркнула, что лучше отказаться от стилизованной мебели, например кровати в виде гоночной машины, люстры в стиле космического корабля и так далее.

Момент, когда это будет актуально для ребенка, очень короткий, и ближе к юношеству такие элементы начнут сильно раздражать. Стоит выбирать более нейтральные, не вычурные интерьерные решения — простая, но стильная люстра, небольшая и «спокойная» в своем оформлении кровать. Так же стоит отдать предпочтение мебели, которая «растет» вместе с ребенком. Это поможет сократить затраты на детскую мебель, — рассказала Русяева.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила использовать средства материнского капитала на ремонт квартиры. Парламентарий подчеркнула, что за шесть месяцев этого года стоимость стройматериалов возросла на 10,6%, также еще на 10–15% ожидается увеличение к концу года.