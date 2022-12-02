Дизайнер рассказала, как задействовать новый цвет года в гардеробе Дизайнер Прусакова: новый цвет года Viva Magenta стоит надевать с вещами без акцентов

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Названный институтом Pantone цветом 2023 года ярко-розовый оттенок под названием Viva Magenta будет активно использоваться в индустрии моды, рассказала дизайнер Светлана Прусакова в беседе с изданием «Слово и Дело». Она уточнила, что носить одежду с таким ярким цветом стоит с вещами из гладкой ткани, без принтов и разрезов, то есть без лишних акцентов. Специалист посоветовала начать задействовать цвет года в гардеробе с аксессуаров и обуви, а чтобы он не привлекал слишком много внимания, нейтрализовать его ахроматическими цветами, такими как белый, черный и серый.

С таким цветом вы рискуете привлечь внимание к вещи, а не к себе, если его на вас будет много. Удачным решением будет нейтрализовать его ахроматическими цветами: белым, черным или серым <...>, если вы хотите добавить его к себе в гардероб, то лучше начать с аксессуаров, обуви, либо с низов — вещей, которые будут подальше от лица, — рассказала Прусакова.

Дизайнер рассказала, что Viva Magenta является летним цветом и больше подходит для людей с загорелой кожей. Помимо того, одежда такого цвета хорошо подходит людям с контрастной внешностью.

Институт цвета Pantone ранее назвал Viva Magenta цветом 2023 года. В подразделении компании объяснили свой выбор фразой «нестандартный цвет для нестандартных времен». По словам исполнительного директора Pantone Леатрис Эйсман, этот цвет выражается в чистой радости, «поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений». Кроме того, она отметила, что цвет является символом бунтарства. Эйсман назвала оттенок «смелым, остроумным и всеобъемлющим». По ее словам, цвет «приветствует всех и каждого с таким же мятежным духом».