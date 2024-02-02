Директор «Викимедии» намерен оспорить статус иноагента

Фото: АГН «Москва»

Станислав Козловский

Директор онлайн-энциклопедии «Викимедия.РУ», ученый Станислав Козловский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил в беседе с NEWS.ru, что намерен опротестовать свой статус иностранного агента. По его словам, с нежелательными организациями он не взаимодействовал.

Ученый отметил, что если и давал какие-то интервью СМИ-иноагентам, то задолго до того, как они были признаны нежелательными. На сайте ведомства причиной внесения в реестр указано, что он принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов.

Кроме Козловского, Минюст внес в реестр иноагентов экс-главу правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Олега Орлова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заместителя директора Ельцин-Центра, историка Никиту Соколова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), новосибирского депутата Антона Картавина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), ЛГБТ-активиста Михаила Чимарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также журналиста Сергея Степанова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее стало известно, что абитуриентам факультета журналистики Высшей школы экономики запретили цитировать в своих работах материалы иностранных агентов. Также запрещено упоминание публикаций с пропагандой ЛГБТ. Отмечается, что нарушение приведет к аннулированию научной работы.