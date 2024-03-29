Директор группы «Пикник» ответил на вопрос об извинениях Пугачевой Директор «Пикника» не стал комментировать извинения Пугачевой перед Манижей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Директор рок-группы «Пикник» Юрий Чернышевский отказался комментировать NEWS.ru извинения народной артистки СССР Аллы Пугачевой из-за гонений на мигрантов после террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл». Он подчеркнул, что не следит за чьими-то высказываниями и занят другими делами.

Я здесь ничего не могу комментировать. Я не слежу ни за какими комментариями и высказываниями особо. Я занят жизненными вопросами, — ответил Чернышевский.

Ранее Алла Пугачева после теракта в «Крокус Сити Холле» попросила прощения у исполнительницы Манижи, которая родилась в Таджикистане. Соответствующий комментарий она оставила под публикацией участницы Евровидения-2021 в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В видеообращении Манижа со слезами на глазах пожаловалась, что в России после теракта усилились «гонения на таджиков и жителей Центральной Азии». По ее словам, убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо оставаться людьми.

При этом о теракте Пугачева высказалась только спустя неделю. На своей странице певица заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в социальных сетях. Пост Примадонна сопроводила своим селфи.