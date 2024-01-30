Директор автосервиса раскрыл секрет гарантии на «серые» китайские авто Автоэксперт Гульчин: ввезенные «параллельно» авто обслуживают страховые компании

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Крупные автодилеры продают «серые» автомобили, в том числе и китайские, ввезенные в Россию по параллельному импорту, однако эти машины имеют гарантию не производителя, а от дилерского центра, заявил гендиректор одного из автосервисов Евгений Гульчин. В беседе с NEWS.ru он раскрыл, что обеспечивают эту гарантию не сами дилеры, а страховые компании, с которыми дилеры договариваются по этому вопросу.

Они платят страховым фирмам, и в случае поломок в гарантийный период те оплачивают ремонт. Да, дилеры получают чуть меньше прибыли с продажи каждой «параллельной» машины, но благодаря этому они снижают свои риски, — рассказал специалист.

Ранее автоэксперт Юрий Урюков назвал недостатком китайских машин тонкие настройки шасси, особенно это заметят опытные водители, для которых важен комфорт за рулем. При этом автоэксперт признал, что немецкие и японские иномарки по-прежнему ощутимо лучше ведут себя на дорогах, нежели продукция китайского автопрома.

29 января стало известно, что компания «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», которая является официальным представителем Haval в России, отзывает более 32 тысяч автомобилей производителя. Отзыв коснется транспортных средств, которые были произведены в период с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.