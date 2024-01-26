Эксперт рассказал, почему опытные водители не любят китайские авто Эксперт Урюков: китайские авто уступают немецким в настройках шасси

Недостатком китайских машин являются тонкие настройки шасси и этот минус смогут распознать опытные водители, которым важен комфорт при управлении транспортным средством, рассказал NEWS.ru эксперт ИЦ НТИ «Автонет» Московского Политеха Юрий Урюков. По его словам, в целом китайский автопром неплох, однако немецким или японским автомобилям он уступает.

Машина едет как надо. Но стоит сравнить нафаршированного «китайца» и какой-нибудь простой европейский или японский кроссовер, и ты сразу поймешь – последние едут намного лучше, — сказал эксперт.

Разница в управлении особенно чувствуется при обгонах на скорости и при внезапном объезде появившегося препятствия. Урюков считает, что китайским маркам не хватает опыта в тонких настройках автомобиля.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр посоветовал россиянам воздержаться от покупок китайских автомобилей в течение ближайших трех лет, поскольку в России пока еще не накоплен достаточный опыт массовой эксплуатации продукции автопрома КНР. Он считает, что каждый, кто приобретает их сегодня, действует на свой страх и риск, обладая информацией только от продавцов и из рекламы.