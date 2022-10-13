Дикое поле: как в Запорожье и Херсоне создаются российские органы МВД и СК Присоединенные к РФ территории более полугода жили в отсутствие судебной системы

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

В связи с официальным присоединением Херсонской и Запорожской областей после семимесячного перерыва (с тех пор как Киев потерял контроль над этими территориями) там вновь формируются государственные правоохранительные органы. В первую очередь там ждут на работу силовиков из «старых регионов» РФ и ЛДНР. О том, как происходит этот процесс, — в материале NEWS.ru.

Переоделись в штатское

Запорожье и Херсонщина — часть территории, которую раньше называли Диким полем, — слабозаселенные степи между Днепром и Доном. Наверное, неудивительно, что такой регион смог прожить больше полугода без государственных судебных и следственных органов, прокуратуры и полиции.

Украинская полиция и прочие силовики уехали из Херсона с отступлением войск. До вхождения в город российских войск украинская полиция работала в штатском. Сам видел задержание штатскими с оружием человека, видимо преступника, — рассказывает собеседник NEWS.ru Олег.

Житель Херсона Олег уехал из города в июле. Военные действия начались 24 февраля, 1 марта ВСУ отступили из Херсона, и несколько месяцев город жил без государственных правоохранительных органов.

[Еще до 1 марта] организовалась так называемая муниципальная варта, дружинники. Варта патрулировала город именно как гражданские дружинники — без оружия. В общем, порядок поддерживался. Одно время варта работала и при армии РФ, но позже дружинников прикрыли. В городских чатах мелькали вопросы: куда звонить в случае проблем, если полиции нет? Отвечали, в комендатуру, — добавляет он.

Его рассказ подтверждает ещё один украинский собеседник NEWS.ru, Евгений Захаров, председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

Все украинские полицейские, работники прокуратуры, пограничники, даже сотрудники налоговой инспекции или депутаты местного самоуправления [на территориях, занятых армией РФ] под подозрением, их посылают на фильтрацию. Мужчин раздевают до трусов и фиксируют татуировки, смотрят, нет ли характерных следов ношения оружия. Смотрят телефоны: переписку, фотографии, записи, паблики. Также [у российских военных] есть некие заранее заготовленные списки, с ними сверяются, — говорит Захаров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР)

Если человек не вызвал подозрения у российских военных, его могут отпустить через несколько часов, дней или пару недель. Судьба тех, кто не понравился проверяющим, не всегда известна. Порядок на территориях, занятых армией РФ в ходе СВО, поддерживали бойцы российского СОБРа (одно из подразделений Росгвардии), утверждает Захаров.

В ряде новостных сообщений упоминаются уголовные дела о госизмене, которые расследуются украинскими силовиками в отношении полицейских, сотрудничающих с новыми властями на территориях, занятых армией РФ. Но речь идет о десятках человек.

Первые официальные российские правоохранители, появившиеся на территории СВО, — военные следователи СК. Они расследуют обвинения в адрес украинских комбатантов. Игорь Вагин — российский адвокат, работающий по таким военным уголовным делам.

В Херсонской и Запорожской областях с начала СВО в местных правоохранительных органах работали не только россияне, но и силовики из ЛНР и ДНР. Судебной системы не существовало. Подозреваемых в тяжких преступлениях задерживали, и они находятся под стражей до того, как судебная система появится. По опыту Крыма, адвокатура, суды могут начать работать достаточно быстро: правовые системы России и Украины достаточно похожи, перестроиться несложно, — рассказывает Вагин.

Кого взять на службу

Первые упоминания о временных управлениях российского МВД Запорожья и Херсонщины появились в конце июля. Они взяли на себя функцию поддержания порядка, выдавали российские паспорта и автомобильные номера.

О формировании гражданских отделов СК в Запорожье и Херсонщине глава СКР Александр Бастрыкин заявил лишь в октябре.

При подготовке этого материала удалось найти информационный ресурс Херсонского управления МВД РФ. Они ведут группы во «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассниках». Их релизы не сильно отличаются от любого регионального управления российского МВД: раскрыли поножовщину со смертельным исходом между бездомными, ловят людей, которые у себя на огородах выращивают каннабис.

Отличия от обычного региона РФ — гораздо больше сообщений об изъятии оружия, призыв к гражданам обращаться, если у них есть информация об «украинских неонацистах, называющих себя партизанами». А также много репостов сводок с фронтов.

Просьбу дать комментарий о том, как формируется Херсонское УМВД, местная пресс-служба переадресовала NEWS.ru в федеральную пресс-службу. Там заявили, что информации о порядке комплектования УМВД Запорожья и Херсонщины пока нет. В пресс-службе СК РФ на момент публикации материала на запрос редакции также не ответили.

Информация о формировании органов МВД и СК в Запорожской и Херсонской областях активно обсуждается в Telegram-каналах, дружественных российским правоохранителям. Пока нет информации, будут ли какие-либо льготы за службу в прифронтовых районах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Нет сведений, откуда возьмутся ставки на Запорожскую и Херсонскую области. Пока нет информации, будет ли увеличен общий штат МВД и СК, который определен заранее. Если нет, туда будут перекидывать ставки из «старых» регионов РФ. Но и в СК, и особенно в МВД, есть проблема «некомплекта». По неофициальным оценкам, в ряде подразделений российского МВД сотрудников и так почти в два раза меньше, чем должно было бы быть.

По той информации, которой я располагаю на текущий момент, действительно происходит формирование следственных управлений СК России по Херсонской и Запорожской областям. Их структура будет аналогичной другим следственным управлениям СК России, возможно, с некоторыми отличиями в виде усиленных подразделений физзащиты. Однако конкретные условия прохождения службы в новых следственных органах пока не озвучиваются. Непонятно, как в них будет исчисляться выслуга лет (льготно или обычно), будут ли какие-либо надбавки к денежному довольствию, — рассказывает автор Telegram-канала «Бывший следак».

Территориальные следственные органы предлагают бывшим сотрудникам СК, в том числе пенсионерам, вернуться на службу и поехать в новые управления. Подобные предложения поступают и некоторым действующим сотрудникам.

Насколько я понимаю, желающие поехать служить в Запорожскую и Херсонскую области есть и среди бывших, и среди действующих сотрудников. Возможно, если будут названы какие-то льготные условия, таких желающих будет еще больше. Мотивация разная: кто-то хочет начать жизнь с нуля, кто-то хочет снова служить в СК, но по разным причинам не может этого сделать в своих регионах, кто-то руководствуется патриотическими побуждениями, кто-то карьеристскими, — рассказывает он.

Автор канала «Полиция 2.0» отмечает, что не совсем обычный порядок работы МВД в Запорожской и Херсонской областях может сохраняться достаточно долго. Он приводит в пример Чечню: там давно нет никаких открытых проявлений сепаратизма. Но всё равно — помимо чеченских полицейских, там до сих пор несут службу командированные из других регионов.

Бывших сотрудников национальной полиции Украины принимать в ряды МВД не поспешат. Слишком большие риски получить в свои ряды «крота». Сменить свой кабинет в Центральной России на Херсонщину тоже желающих будет не много. Пока работу органов на местах поддерживают за счет командированных сотрудников, — добавляет он.

Мобилизация дает возможность быстро найти желающих отправиться в Мелитополь и Херсон, отмечает ещё один собеседник NEWS.ru, бывший сотрудник МВД.

Сдается мне, будут формировать из таких, как я, — пенсионеров МВД ещё пригодного возраста. Условно говоря, вызов в военкомат или отдел кадров, и на выбор — или на передовую солдатом, или новый контракт с МВД, — предполагает он.

Автор канала «Полиция 2.0» такой сценарий также считает возможным. Особенно потому, что Министерство обороны формально не признает полицейских офицерских званий. То есть даже опытный полицейский с многолетним стажем и управленческим опытом окажется рядовым, если будет призван в общем порядке, считает собеседник NEWS.ru.