Диетолог рассказала, сколько чашек кофе можно пить в день Диетолог Дианова: в день нужно выпивать не больше двух чашек кофе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кофеин — это вещество, которое является стимулятором мозговой деятельности, однако в избытке напиток влияет на ускорение сердцебиения, рассказала NEWS.ru врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. По ее словам, в день нужно выпивать не больше двух чашек кофе.

Многие исследования говорят о том, что кофе действительно нужно употреблять в определенном количестве. В день нужно выпивать не больше двух чашек кофе, причем не подряд, а с утра, например, и около четырех-пяти часов вечера. Все-таки кофе негативно влияет на пищевод и желудок, вызывая избыточную секрецию соляной кислоты, — рассказала Дианова.

Диетолог отметила, что избыток кофе может вызывать изжогу. Для того чтобы взбодриться, лучше заменить лишнюю кружку на дневной сон или активность. Даже небольшая зарядка поможет разогреть мышцы и проснуться.

При наличии язвенной болезни желудка в стадии обострения, циррозе, панкреатите и аритмии лучше отказаться от кофе. Его всегда можно заменить, к примеру, на цикорий. По запаху и вкусу он напоминает кофе, при этом в цикории содержится большое количество полезных веществ и он благотворно влияет на состояние организма, — добавила Дианова.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа объяснила, что пить кофе из пластикового стакана безопасно для организма. Она уточнила, что они производятся из нетоксичного материала, в связи с этим в организм не должно попадать вредных микрочастиц вместе с напитками независимо от их температуры. При этом пить горячее из пластиковых стаканчиков может быть опасно, так как они не держат температуру и их легко уронить. В связи с этим терапевт назвала бумажные стаканчики более удобными.