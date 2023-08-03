Стало известно, можно ли пить кофе из пластикового стакана Терапевт Лапа объяснила, что пить кофе из пластикового стакана безопасно для организма

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Пить кофе из пластиковых стаканчиков безопасно для организма, объяснила врач-терапевт Людмила Лапа. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что они производятся из нетоксичного материала, в связи с этим в организм не должно попадать вредных микрочастиц вместе с напитками независимо от их температуры.

Пластиковые стаканчики делаются нетоксичные. Раз не токсичные, то маловероятно, что они, например, в горячей и холодной воде могут раствориться, потому что они уже все полимеризованны. Это невозможно, — отметила Лапа.

По словам врача, при этом пить горячее из пластикового стаканчика может быть опасно — они не держат температуру, их легко уронить. По ее словам, существует риск обжечься. В связи с этим она называет бумажные стаканчики более удобными.

Телеведущий и врач Александр Мясников уточнил, что в организме человека уже есть пластик — он содержится в виде микрочастиц в бутылках с водой, чайных пакетиках и даже в продуктах. Кроме того, эти частицы попадают вместе с воздухом из-за большого количества автомобилей на дорогах. Он предупредил, что пластик не подвергается биоразложению. Мясников подчеркнул, что врачи не знают, какой именно вред пластик наносит здоровью.

Наиболее вероятны рак легкого, другая онкология, ускорение атеросклероза и проблемы щитовидной железы. Предполагают также, что микрочастицы пластика могут облегчать проникновение в организм бактерий и вирусов, — заключил врач.

Диетолог Елена Соломатина ранее посоветовала не пить кофе после бессонной ночи. По словам специалиста, из-за недосыпа в организме повышается уровень гормона стресса кортизола. Тонизирующий напиток в такой ситуации может усилить тревожность и нервозность.