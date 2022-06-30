Диетолог рассказала об опасности арбузов при гипертонии Диетолог Соломатина рассказала об опасности арбузов при гипертонии

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Арбуз может понижать давление, но использовать продукт для этого при гипертонии не стоит, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24». Если съесть много арбуза, давление сначала вырастет и лишь потом начнёт понижаться — когда из организма уйдёт жидкость, отметила она.

Если человек увидел на тонометре большие цифры и решил понизить давление с помощью арбуза, в первый момент это делать точно не стоит, потому что то количество жидкости, которое одномоментно к нему попадёт в организм, может давление повысить. Арбуз понизит давление, но потом, — сказала Соломатина.

Она объяснила, что арбуз влияет на артериальное давление за счёт большого количества нитратов, которые расширяют сосудистую стенку, и мочегонного минерала калия.

Врач-эндокринолог Оксана Михалева ранее заявила, что фрукты и ягоды, которые содержат большое количество воды, в том числе арбузы, могут стать опасными, так как быстро портятся. Эксперт пояснила, что высокая температура окружающей среды летом способствует быстрому размножению опасных бактерий, а также накоплению токсичных продуктов их жизнедеятельности. Она посоветовала съедать эти продукты сразу после их сервировки.