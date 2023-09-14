Диетолог рассказала о бесполезности похудения с помощью слабительных Врач Комиссарова: похудение с помощью слабительных даст кратковременный эффект

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Применение слабительных и мочегонных средств для борьбы с лишним весом дает лишь кратковременный эффект и ухудшает здоровье, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач — диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова. По ее словам, после отмены этих препаратов человек, как правило, вновь набирает вес.

Организм теряет электролиты и микроэлементы из-за отсутствия разнообразного питания и воздействия на организм таблеток, — пояснила медик.

Она добавила, что при применении слабительных и мочегонных препаратов человек не ведет работу над питанием и своим пищевым поведением, а это приводит к набору веса после отмены таблеток. Кроме того, при дальнейших попытках снизить вес здоровым способом процесс похудения, как правило, сильно замедляется.

Нутрициолог Лилия Стародубцева ранее рассказала, что для безопасного снижения веса следует исключить из рациона ряд продуктов, а другие — напротив, ввести. По словам специалиста, необходимо отказаться от рафинированного сахара и продуктов с его содержанием, а также от избыточного употребления красного мяса. Вместо этих продуктов врач порекомендовала больше употреблять в пищу продукты, богатые клетчаткой, — зелень и овощи, а также рыбу, особенно жирных сортов, и цельные крупы.