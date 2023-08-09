Диетолог рассказала, можно ли использовать одну заварку несколько раз Диетолог Дюваль: одну заварку можно использовать несколько раз, но в течение 24 часов

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Одну заварку можно использовать неограниченное число раз, пока вкус и крепость чая удовлетворяет человека, но только в течение 24 часов, рассказала NEWS.ru диетолог Анжелика Дюваль. Эксперт объяснила, что чайник хранится при комнатной температуре, поэтому в продукт могут попасть болезнетворные микроорганизмы.

Заварку можно использовать неограниченное число раз, пока напиток соответствует нужной вам крепости или вкусовым качествам, но в течение 24 часов, так как чайник хранится при комнатной температуре, и туда могут попасть бактерии, портящие вкус чая или вредящие здоровью. Поэтому заварку черного чая используют максимум сутки, — отметила Дюваль.

По ее словам, чай лучше заваривать не кипятком, а 80-градусной водой. Эксперт подчеркнула, что при такой температуре жидкость бережнее относится к листьям, позволяя им раскрыть свои вкус и аромат.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила россиянам, какими напитками не следует запивать шашлык. По ее словам, к таковым относятся холодные лимонады, квас, пиво и крепкий алкоголь. Врач добавила, что допустимо сочетание шашлыка с морсами, компотами из сухофруктов или зеленым чаем комнатной температуры.