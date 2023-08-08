Диетолог раскрыла нюансы правильного заваривания чая Диетолог Дюваль: чай необходимо заваривать не кипятком, а 80-градусной водой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чай лучше заваривать не кипятком, а 80-градусной водой, рассказала NEWS.ru диетолог Анжелика Дюваль. Эксперт подчеркнула, что при такой температуре жидкость бережнее относится к листьям, позволяя им раскрыть свои вкус и аромат.

Чтобы сохранить вкус чая, не заваривайте его кипятком. Сначала кипятком обдается чайник: лучше выбрать стеклянный, керамический или глиняный — такая посуда усилит вкус и аромат чая. После заливаем заварку кипятком на несколько секунд. После того как листья полностью покрылись кипятком, мы сразу же сливаем то, что получилось, — добавила Дюваль.

Собеседница подчеркнула, что повторно листья чая необходимо заливать 80-градусной водой. По ее словам, количество заварки зависит от желаемой крепости или объема напитка.

Первый раз — [при заварке] кипятком — происходит некая дезинфекция, мы раскрываем вкус чая. 80-градусная вода более бережная, и заварка отдает весь свой вкус и аромат. После того как мы ошпарили его кипятком, выкладываем определенное количество заварки, все зависит от сорта чая и рекомендаций по количеству и крепости. То же самое для зеленого чая, — подытожила Дюваль.

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