Россиянам рассказали, с какими напитками нельзя сочетать шашлык Гастроэнтеролог Кашух: шашлык нельзя запивать холодными напитками

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Шашлык не стоит запивать холодными напитками, а также алкоголем и соками, рассказала в беседе с «Газетой.ru» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Как пояснила медик, шашлык допустимо сочетать с напитками комнатной температуры или даже выше, например, с морсами, компотами из сухофруктов или зеленым чаем.

Общее правило такое: чем холоднее напиток, тем выше риск спазма общего желчного протока. Таким образом, из списка допустимых напитков целесообразно исключить холодные лимонады, квас, пиво, — отметила Кашух.

По словам врача, запивать шашлык алкоголем также нельзя, поскольку это блюдо и так тяжелое для пищеварения, а сочетание со спирантным превратить его в «пищеварительный кошмар» для организма. Кроме того, из-за калорийности лучше отказаться от соков, они содержат много сахара и могут привести к набору лишнего веса.

Нейтральные варианты, которые можно употреблять вместе с шашлыком — теплые морсы, компот из сухофруктов, зеленый или травяной чай, — подчеркнула специалист.

Чтобы приготовить вкусный шашлык, лучше всего выбирать говядину или баранину, посоветовал ранее эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин. Он уточнил, что при этом стоит обратить внимание на шейную или филейную вырезку. По его словам, также отлично подойдет лопаточная часть свинины — в таком случае шашлык получится сочным.