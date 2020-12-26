Диетолог рассказал, какой сладкий подарок будет полезен для ребёнка

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В предновогодней суете стоит внимательнее отнестись к выбору сладкого подарка для своего чада. Вариантов такого презента в магазинах сейчас множество, но несмотря на это, лучше потратить чуть больше времени и собрать его самостоятельно. Об этом NEWS.ru рассказала диетолог Нурия Дианова.

Как уточнила врач, в представленных на полках магазинов наборах содержится большое количество консервантов. Причём это касается как дешёвых сладких подарков, так и дорогих. Поэтому эксперт перечислила, из чего должны состоять правильные и вкусные съедобные радости.

В нём могут быть различные виды пастилы, желательно без сахара. Также есть много хороших видов мармелада без добавок. Он не будет сильно яркого цвета, но такой мармелад всё равно вкусный. Просто стоит искать те, что в форме фигурок, так детей можно ими заинтересовать. Малышам шоколад нежелателен, поэтому можно добавить ещё правильные батончики из сухофруктов и орехов. Плюс положить в подарок крекеры и хлебцы, сейчас их тоже делают в красивых формах. Но в составе должны быть орехи, финиковая паста, сухофрукты, семена и молотые бананы, как основной сахарозаменитель. Такие крекеры из натуральных компонентов хорошо усваиваются у детей, и они им нравятся. Также подойдут фруктовые чипсы, качественное печенье и, например, домашнее безе, — отметила Нурия Дианова.

Врач-диетолог заключила, что такой сладкий подарок обойдётся родителям чуть дороже из-за себестоимости компонентов. Зато так дети получат не только удовольствие, но и пользу от съеденного. К тому же это может стать началом правильной привычки для малышей и даже взрослых. По словам специалиста, магазинные сладости очень нравятся нам потому, что добавленная в их состав химия «заколдовывает» наши вкусовые рецепторы. Поэтому если на 21 день отказаться от различных десертов или заменить их на правильные, после они действительно будут казаться слишком приторными.

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