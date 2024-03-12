Диетолог рассказала, как есть блины без вреда для фигуры и здоровья Диетолог Писарева: ради сохранения фигуры блины нужно есть только на десерт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Масленица может пройти без вреда для фигуры, однако для этого блины нужно есть строго на десерт, после основного приема пищи, рассказала NEWS.ru диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, наибольший вред наносят начинки, поэтому от них тоже стоит отказаться. Именно из-за меда, варенья, сметаны, икры и прочего блины получаются очень калорийными, уточнила эксперт.

Наибольший вред для фигуры во время Масленицы приносят не сами блины, а начинки для них. Так как большинство предпочитает класть в блины мед, варенье, сметану или икру, продукт получается очень калорийным <...> То есть, даже если вы хотите позавтракать блинами, сначала лучше съесть кашу, например, или белковый продукт — яичницу или омлет, а после угоститься двумя, тремя блинчиками, не более, — объяснила Писарева.

Также при приготовлении блинов лучше отказаться от сахара. В идеале есть их нужно со свежими фруктами, либо сиропом. Он хоть и имеет калорийность, но является природным пробиотиком, полезным для кишечника, добавила диетолог.

Ранее диетолог Антонина Стародубова рассказала, что снизить калорийность блинов можно, если готовить их на нежирном молоке или кисломолочных продуктах. Часть муки высшего сорта лучше заменить на муку из цельного зерна, например гречневую или ржаную, добавила эксперт.