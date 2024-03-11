Диетолог раскрыла, как сделать блины менее калорийными Диетолог Стародубова: для блинов лучше использовать нежирное молоко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы снизить калорийность блинов, лучше их готовить на нежирном молоке или кисломолочных продуктах, а часть муки высшего сорта заменить на муку из цельного зерна, например гречневую или ржаную, рассказала «Москве 24» главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Также важно блины не жарить, а именно выпекать, используя минимальное количество масла.

Для приготовления теста лучше использовать молоко или кисломолочные продукты пониженной жирности. Также уменьшить количество яичных желтков и масла в рецептуре. Кроме того, заменить хотя бы часть муки высшего сорта на муку из цельного зерна, например гречневую, полбяную, ржаную или гороховую. Последняя позволяет обогатить блюдо клетчаткой, витаминами и минеральными веществами, — рассказала врач.

Кроме того, по словам диетолога, в тесто для блинов можно добавить мелко нашинкованные или натертые овощи и фрукты: морковь, шпинат, свеклу, зеленый лук или яблоки. Такой рецепт сделает блюдо полезнее и менее калорийным. Для начинки хорошо подойдут нежирный творог, диетическое мясо и тушеная капуста. Также вместо сметаны и варенья блины лучше подавать со свежими ягодами, фруктами и йогуртом.

Врач Елена Малышева ранее заявила, что блины на Масленицу помогут сохранить зрение и защитить нервы. Она отметила, что блины пекутся в основном из пшеничной муки, в 100 г которой содержится половина суточной нормы селена.