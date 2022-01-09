Диетолог предупредила об опасности чрезмерного потребления мускатного ореха

Чрезмерное употребление мускатного ореха может привести к острым психозам, так как эта специя оказывает возбуждающий эффект на нервную систему, пояснила диетолог Елена Соломатина. Она уточнила, что у человека могут даже возникнуть галлюцинации, цитирует «Москва 24».

Возникают острые психозы, могут быть галлюцинации, бред. То есть человеку, например, кажется, что его близкий на самом деле самый страшный враг, который что-то не даёт ему сделать, лишает воли, и за это человек готов его убить, — рассказала Соломатина.

По словам диетолога, у людей, которые часто едят мускатный орех, могут возникать судороги, тошнота и рвота. Также из-за этого начинает страдать печень, которая пытается очистить организм от скопившихся вредных микроэлементов. Более того, продолжает эксперт, злоупотребление мускатным орехом может привести и к летальному исходу.

Идут нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, судороги, повышенное потоотделение. Это может вызвать остановку сердца, если у человека есть побочные заболевания и он съел очень много специи, — резюмировала Соломатина.

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