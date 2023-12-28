Диетолог назвала самые вредные алкогольные напитки Диетолог Тихомирова: алкогольные коктейли дают лишнюю нагрузку на печень и почки

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Алкогольные коктейли могут нанести вред организму из-за большого количества сахара, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Тихомирова. Она также предупредила, что после употребления коктейлей на следующий день у человека может появиться сильная головная боль.

В алкогольных коктейлях же содержится много сахара. И если ими злоупотребить или совместить с большим количеством жирной пищи, это приведет к более выраженному и сильному похмельному синдрому. Кроме того, алкогольные коктейли дают лишнюю нагрузку на печень и почки, что может привести к серьезным осложнениям, — предупредила диетолог.

Из алкоголя Тихомирова посоветовала отдавать предпочтение сухому вину либо 40-градусным напиткам. Это могут быть текила, коньяк или виски, уточнила она.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что безопасной дозой алкоголя считается 30 граммов спиртного в день. По его словам, в целом спиртосодержащие напитки оказывают токсический эффект на организм.

Врач Елена Малышева сообщала, что отказ от чрезмерного употребления алкоголя и жирной пищи в новогоднюю ночь поможет избежать риска развития панкреатита. Она объяснила, что чем больше алкоголя в организме, тем выше шанс развития смертельно опасной болезни, поскольку спиртное разрушает поджелудочную железу, что провоцирует выброс ферментов.