Врач назвал безопасную дозу алкоголя в день Врач Кондрахин назвал 30 г алкоголя безопасной дозой в день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Безопасной дозой алкоголя в день считается 30 г спиртного, заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин. В разговоре с «Радио 1» специалист напомнил, что спиртосодержащие напитки оказывают токсический эффект на организм человека. По его словам, данный факт давно доказан учеными.

Токсический эффект алкоголя уже подтвержден. Но считается, что 30 г спирта — это та адекватная доза в день, которая безопасна для человека, — пояснил терапевт.

Употреблять алкоголь важно правильно. Так, лучше сначала поесть и только потом пить спиртное. Кондрахин отметил, что алкогольные напитки стимулируют желание есть и повышают инсулин. Если перед этим не поесть, то система желудка начнет расщеплять сама себя. Кроме того, стоит запивать спиртное водой. Это позволит вывести из организма шлаки.

Психиатр-нарколог Александр Поликарпов ранее призвал отказаться от привычки опохмеляться, так как дополнительная порция алкоголя не поможет организму быстрее избавиться от токсинов. Субъективно человек действительно может почувствовать себя лучше, но печень, сердце и сосуды при этом не смогут наладить работу. Кроме того, привычка опохмеляться может привести к алкогольной зависимости.