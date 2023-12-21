Нарколог призвал отказаться от привычки опохмеляться Нарколог Поликарпов: порция алкоголя не избавит от токсинов при похмелье

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Следует отказаться от привычки опохмеляться, дополнительная порция алкоголя не поможет организму быстрее избавиться от токсинов, рассказал психиатр-нарколог Александр Поликарпов. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что лучше всего пить чистую воду и лежать. При ухудшении состояния можно обратиться за медицинской помощью.

Дополнительная порция алкоголя не упростит задачу детоксикации. Нужно пить чистую воду и лежать. Если состояние ухудшается, то лучше вызвать специалистов наркологической клиники, которые сделают капельницу для очищения и восстановления организма, — пояснил Поликарпов.

Нарколог уточнил, что субъективно человек действительно может почувствовать себя лучше, но печень, сердце и сосуды при этом не смогут наладить работу. Кроме того, привычка опохмеляться может привести к алкогольной зависимости. Поликарпов предупредил, что зависимость формируется постепенно и незаметно для самого человека. Больной лишается способности контролировать и свое поведение, и количество выпитого.

Психиатр-нарколог Даниил Петров ранее рассказал, что подготовить организм к новогоднему застолью необходимо заранее, это поможет избежать неприятных последствий, связанных с похмельем. По его словам, начать процесс детоксикации с помощью витаминных комплексов стоит за пару дней до празднования.