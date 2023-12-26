Малышева рассказала, как встретить Новый год без вреда для поджелудочной Малышева заявила о вреде жирных блюд для поджелудочной

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Отказ от чрезмерного употребления алкоголя и жирной пищи в новогоднюю ночь может помочь избежать развития панкреатита, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, чем больше алкоголя в организме, тем выше шанс развития смертельно опасного заболевания, так как спиртное разрушает поджелудочную железу, провоцируя выброс ферментов.

Врач-кардиолог Герман Гандельман напомнил, что поджелудочная железа выделяет особые ферменты, которые помогают переваривать пищу в двенадцатиперстной кишке. Она покрыта слизистой оболочкой, что не позволяет ферментам наносить вред организму. Однако в некоторых случаях поджелудочная железа воспаляется, в результате чего ферменты перестают выбрасываться в кишку. Это приводит к тому, что железа начинает переваривать саму себя.

Это заболевание называется острый панкреатит, оно может закончиться смертельным исходом, — уточнил специалист.

Чтобы избежать развития панкреатита, врачи рекомендуют разбавлять алкоголь водой или сократить его употребление до минимума. Кроме того, медицинские специалисты советуют россиянам есть как можно меньше жирной пищи, оказывающей дополнительную нагрузку на поджелудочную железу.

Малышева ранее рассказала, как правильно украсить елку. Она посоветовала использовать игрушки из папье-маше, так как они безопасны для детей. Стеклянные игрушки также можно использовать, однако вешать их нужно как можно выше.