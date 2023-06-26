Диетолог назвала рецепт полезной окрошки Диетолог Соломатина посоветовала готовить окрошку на тане или кефире

Фото: shutterstock.com

Летом в жаркую погоду многие россияне любят готовить окрошку, но чтобы блюдо стало полезнее, добавлять стоит тан или кефир, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, при приготовлении стоит положить побольше зелени и овощей, а колбасу заменить на более полезный продукт, например, куриную грудку.

Окрошку лучше всего делать на тане или кефире. Туда единственное нужно положить побольше зелени и овощей, поменьше мяса. Убрать колбасу, заменить ее на куриную грудку, — сказала Соломатина.

Ранее диетолог рекомендовала отказаться от некоторых продуктов в жару. По мнению Соломатиной, в теплую погоду стоит изменить свой рацион питания, в частности, сократить употребление говядины, свинины и баранины. Мясо в рационе лучше заменить на рыбу, курицу, индейку или кролика. Также Соломатина не советует готовить в жару сложноперевариваемые салаты с большим количеством майонеза.

По мнению диетолога, помидоры, морковь и зелень помогают человеку легче перенести летнюю жару. Овощи содержат большое количество каротиноидов, которые защищают от ультрафиолета, повреждений кожи и полезны для органов зрения.